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'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

Geçen yıllarda geçirdiği zorlu sağlık süreciyle ilgili Hakan Taşıyan, Yeşim Salkım'a çarpıcı itiraflarda bulundu.

'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu.

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'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi.

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'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı. 

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'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...

Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.

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