'Yamyamlar' deyip patladı! Günde 36 hap içiyor İşte Hakan Taşıyan'ın hastalığı.... Gece 3'te odaya bir anda girip...
Geçen yıllarda geçirdiği zorlu sağlık süreciyle ilgili Hakan Taşıyan, Yeşim Salkım'a çarpıcı itiraflarda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu.
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Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi.
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Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı.
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Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.
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