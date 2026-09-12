Yamaçtan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonun yamaçtan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
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Selahattin Y'nin (61) kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Arazi şartları dolayısıyla kamyonun bulunduğu yere güçlükle ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.