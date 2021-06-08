Yamaç'ın yaşlı hali şok etti son sahne herkesi üzdü! Çukur'un finalinde Aras Bulut İynemli olay oldu
Show TV'nin fenomen dizisi haline gelen Çukur, 131. bölümüyle birlikte ekranlara veda etti. Sevilen dizinin final bölümü Twitter'a damga vurdu.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 131. bölümünün ardından ekranlara veda etti.
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Dizinin son bölümü de en az diğer bölümleri kadar, hayranlarında etki uyandırdı.
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Çukur final bölümünde Şahram'ı elini kolunu bağlayarak havuza attığı Yamaç'ı ölümden Murtaza kurtardı.
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Ayşe'nin öldürmeye çalıştığı amcayı ise son anda Şahram hayata döndürdü. Ancak Ayşe ise öldürüldü.
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