Yalvarırım yapma diyorum! 'Ağlamaktan göremiyordum' deyip Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya itiraf etti

Aslında öğrencilik gibi değil mi?

Benim için çok iyi. Ben tam olarak bir Üniversite hayatı yaşamamıştım. Eskişehir’de geçen sene otelde yaşıyorduk. Benim için orası bir kampüs hayatı gibiydi. İşime gidiyorum geliyorum. Arkadaşlarım var. Aşağıda yine hep birlikteyiz. Benim için keyifliydi. Ama zor yanı da var. Geçen gün ben İstanbul’a geldiğim zaman arkadaşımı arayıp “Ben Nişantaşı’na buradan nasıl geliyordum?” diye sordum.