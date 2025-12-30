Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı

Yalova'da polisle çatışmaya giren IŞİD militanlarının ardından Ankara ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı IŞİD operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde 110 şüpheli ile Ankara'da 17 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Dün Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polis şehit oldu. 8 polis ile bir bekçinin yaralandı. Operasyonda 6 terörist de ölü ele geçirildi.

Dünkü acı olay sonrası savcılık Türkiye genelinde düğmeye bastı.

Ankara'da 17 gözaltı

IŞİD'e yönelik operasyonlar bugün de devam etti. Ankara'da 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, IŞİD soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 110 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde de IŞİD operasyonları düzenlendi, hakkında gözaltı kararı verilen 115 şüpheliden 110'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda –sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140’ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36’ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31’inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."