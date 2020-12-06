Yalova'da silahlı yaralama şüphelisinin yakınları ile polis arasında arbede! 2 polis yaralı, 9 gözaltı var

Yalova'da kimliği belirsiz bir şüpheli, çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.'yi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.