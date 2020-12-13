Yalova'da hurda alıp dudak uçuklatan fiyata satıyor! Eski başbakan da aldı
YALOVA'da hurda halindeki otomobilleri baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, 30’u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip oldu.
Yalova’da özel bir şirkette çalışan Gökhan Yılmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak saldı. 2005 senesinden itibaren Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki yerinde araçların tadilatlarını yapmaya başlayan Yılmaz, 20’ye yakın otomobili baştan aşağı yeniledi.
30’a yakın klasik otomobili olduğunu anlatan Yılmaz, bunlardan 12’sini trafiğe çıkardığını ifade etti.
Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, çocukluğunda dedesinin otomobiline duyduğu ilgiyle tutkusunun başladığını belirtti.
Zaman içinde kendisini klasik otomobilde geliştirdiğini ifade eden Yılmaz "“Hem teknik olarak bilgilerim arttı hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı, bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı çok üst noktaya çıkmış oldu." dedi.