Yalova'da hurda alıp dudak uçuklatan fiyata satıyor! Eski başbakan da aldı

Zaman içinde kendisini klasik otomobilde geliştirdiğini ifade eden Yılmaz "“Hem teknik olarak bilgilerim arttı hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı, bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı çok üst noktaya çıkmış oldu." dedi.