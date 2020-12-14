Yalova'da Gökçe Barajı’nda 40 günlük su kaldı 'acil durum' yönetimine geçildi

"20 milyon tonluk boşluğumuz var"

Kurt, Yalova’da su sıkıntısının yaşandığı 2014 yılının eylül ayındaki aynı seviyede olunduğunu ifade etti. 40 gün içinde kış içinde olunacağını dikkati çeken Kurt, “Aralık, Ocak gelmiş durumda. Şu an yakın gelecekte bir sıkıntı çok da beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yazı, olduğu gibi önümüzdeki 2021 yazı da problem yaşama ihtimalimiz yüksek. “Şu an yaklaşık 3,5 milyon ton suyumuz var. 25 milyon maksimum kapasitemiz var. 20 milyon tonluk boşluğumuz var. Bu bölgeyi yağmur ve kar suları dereleri besleyecek. Ondan sonra barajımız dolacak” dedi.