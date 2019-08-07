Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı

YALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı - Sayfa 1

 YALOVA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

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Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı - Sayfa 2

Ekipler, Azeri kadınların Türkiye’de oturma izni alabilmek amacıyla yaşlı ve varlıklı erkekleri kandırıp evlendikleri, oturma izni aldıktan sonrada evliliklerini sonlandırıp, fuhuş yaptıklarını belirledi.

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Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı - Sayfa 3

Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

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Yalova'da evlilik tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi 17 gözaltı - Sayfa 4

Operasyonda 14 Azeri uyruklu kadın ile onlara aracılık ettiği belirlenen 3 erkek gözaltına alındı.

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