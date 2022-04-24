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Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

YALOVA'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın Yalova ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alınabildi.

Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

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Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

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Yalova'da büyük yangın! Kereste fabrikası saatlerce söndürülemedi

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

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