BIST 12.088
DOLAR 43,05
EURO 50,36
ALTIN 6.178,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Abone ol

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Daha sonra jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim edildi.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rönesans Yenilenebilir Enerji, Gökçedağ RES'i satın aldı
Rönesans Yenilenebilir Enerji, Gökçedağ RES'i satın aldı
Büyükçekmece'de trafo patlaması: 2 işçi yaralandı
Büyükçekmece'de trafo patlaması: 2 işçi yaralandı
Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek
Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek
Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler
Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler
Bakan Uraloğlu açıkladı! Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu
Alarko Holding'ten düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlar
Alarko Holding'ten düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki
3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki
YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret
YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret
Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması
Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması
Altın alımında yeni dönem! Artık kuyumcudan nakit parayla altın alınamayacak
Altın alımında yeni dönem! Artık kuyumcudan nakit parayla altın alınamayacak