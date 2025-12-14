Yalnızca kimlik yetmeyecek! Artık komşu ülkeye geçerken zorunlu olacak...
Gürcistan, Türk vatandaşlarının ülkeye giriş prosedürlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye’den Gürcistan'a seyahat edecek herkesin seyahat ve sağlık sigortası bulundurması zorunlu hale geliyor.
Düzenleme, kimlikle geçiş uygulamasını tamamen kaldırmasa da ek belge şartıyla birlikte yeni bir dönemi başlatıyor.
Sigorta Şartı Yeni Yıl İtibarıyla Başlıyor
Gürcistan makamlarınca yapılan duyuruya göre, yılbaşından sonra sınır kapılarında Türk vatandaşlarından geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi talep edilecek. Böylece yalnızca kimlik kartıyla yapılan girişlerde artık sigorta belgesi de ibraz edilmek zorunda olacak.
Günübirlik Batum Turları da Etkilenecek
Özellikle Hopa–Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Batum’a günübirlik ziyaret yapan Türk vatandaşları da bu yeni uygulamaya dahil edilecek. Bugüne kadar herhangi bir ek belge olmadan gerçekleşen kısa süreli seyahatlerde de sigorta kontrolü yapılacak.
Neden Bu Karar Alındı?
Gürcistan yönetimi, karara gerekçe olarak son yıllarda ülkede Türk vatandaşlarını ilgilendiren trafik kazaları, sağlık sorunları ve tedavi süreçlerinde ortaya çıkan masrafları gösterdi. Yeni uygulamanın, bu tür acil durumlarda oluşan mali yükün karşılanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.
Yeni Düzenlemede Amaç: Daha Güvenli Seyahat
Yetkililer, düzenlemenin iki ülke arasındaki seyahat trafiğini etkilemeyeceğini, fakat sağlık ve güvenlik açısından daha koruyucu bir çerçeve oluşturacağını ifade ediyor.