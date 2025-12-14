Yalnızca kimlik yetmeyecek! Artık komşu ülkeye geçerken zorunlu olacak...

Sigorta Şartı Yeni Yıl İtibarıyla Başlıyor

Gürcistan makamlarınca yapılan duyuruya göre, yılbaşından sonra sınır kapılarında Türk vatandaşlarından geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi talep edilecek. Böylece yalnızca kimlik kartıyla yapılan girişlerde artık sigorta belgesi de ibraz edilmek zorunda olacak.

Günübirlik Batum Turları da Etkilenecek

Özellikle Hopa–Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Batum’a günübirlik ziyaret yapan Türk vatandaşları da bu yeni uygulamaya dahil edilecek. Bugüne kadar herhangi bir ek belge olmadan gerçekleşen kısa süreli seyahatlerde de sigorta kontrolü yapılacak.