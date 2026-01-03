BIST 11.498
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı

Kastamonu'da kar yağışı hayatı felç etti. Ölçülen kar kalındığı ansan boyuna ulaştı. Bu koşullar altında ise yalnızca insanlar değil hayvanlarda mücadele etmekte zorlanıyor. İşte kar yağışı sonrası kentte son durum...

Kastamonu köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşınca günlük yaşam olumsuz etkilendi. Bu zorlu koşullarda, inekler de kendi boylarını aşan karın içinde yürümeye çalışırken sık sık beyaz örtünün içine gömüldü. Sevimli hayvanların mücadelesi izleyenleri de gülümsetti.

Kastamonu'nun köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayvanlar için de zorlu anlar oluşturdu. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy yollarında, inekler kendi boylarını aşan karda yürümeye çalışırken sık sık içine beyaz örtünün içine gömüldü. Bu sevimli mücadele, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

KARIN İÇİNDE SEVİMLİ MÜCADELE

Beyaz örtünün kapladığı yollarda ilerlemeye çalışan inekler, her adımda karda bata çıka ilerlemek zorunda kaldı. Kimi zaman karın içine gömülen hayvanlar, sabır ve kararlılık göstererek zor da olsa ahır kapısına ulaşmayı başardı. Zorlu şartlar, hayvanların azmini ortaya koyarken, izleyenler için eğlenceli ve sevimli bir görüntü oluşturdu.

O anlar köylüler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Videolar, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü; bazıları hayvanların azmini övgüyle karşılarken, bazıları da görüntülerin sevimliliğine gülümsemekten kendini alamadı.

HEM ZORLUK HEM DE GÖRSEL ŞÖLEN

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, köy yollarının kapanması günlük yaşamı zorlaştırdı. Ancak karın altında mücadele eden ineklerin görüntüleri, doğanın zorluklarla birlikte sunduğu benzersiz ve büyüleyici manzarayı da gözler önüne serdi.

