Yalnızca bunları yaparak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz! 7 kolay yol

Aracın bakımını zamanında yaptırmak

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.