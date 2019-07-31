Yalnızca bunları yaparak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz! 7 kolay yol
Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor.
Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor.
Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, yakıt tasarrufunu sağlayacak püf noktaları paylaştı. Şirketin paylaştığı bu öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.
Aracın bakımını zamanında yaptırmak
Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.
Kaliteli akaryakıt tercih etmek
Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.