Yalnız Kurt dizisindeki Öcalan ve PKK sahnesi kriz çıkardı ATV fişini erken çekti
ATV'nin büyük umutlarla yayına soktuğu son dizisi Yalnız Kurt, olaylı sahneleri ve ilginç konusu ile her bölüm sosyal medyanın konusu olmayı başarıyor. Mülteci ve PKK sahneleri ile de çok konuşulan dizinin fişini ATV çekti, Yalnız Kurt final yapıyor.
Her cuma ATV ekranlarında yayınlanan ve sahneleri ile sık sık gündem olan Yalnız Kurt'tan kötü haber geldi. Sosyal medyanın yakından takip ettiği ve her bölümü ile ses getiren dizi PKK ve Öcalan sahesi ile sonunu getirdi, tepkiler çığ gibi büyüyünce kanal iddialı başlayan yapımı bitirdi.
Osman Sınav'ın senaryosunu yazdığı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, yayınlandığı günden itibaren gündemden bir an olsun düşmüyor. Yer alan mülteci ve PKK sahneleriyle oldukça tepki çeken Yalnız Kurt'a bir tepki de AK Parti miletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
Metiner, Yeni Şafak gazetesinde yazdığı köşe yazısında 'Camianın Osman'la Sınav'ı' başlığıyla yayınladığı yazı ise gündem oldu, dizinin final yapmasında etkili oldu.
Köşe yazısından en dikkat bölüm: 'Ayda bir neredeyse o yönetimin seçilmiş başkanı Neçirvan Barzani’yi ağırlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Türk-Kürt kardeşliğine yaslanan ve herkese kazandıran köklü dış politikasına darbe vurdular'
Osman Sınav'ın 'Türkiye sorunlarını ele almak' için kaleme aldığı yeni senaryolarından birisi olan ve başrollerini Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Yalnız Kurt dizisi, pek çok sahnesiyle tepki çekmişti.