Yalnız Kurt dizisindeki Öcalan ve PKK sahnesi kriz çıkardı ATV fişini erken çekti

Her cuma ATV ekranlarında yayınlanan ve sahneleri ile sık sık gündem olan Yalnız Kurt'tan kötü haber geldi. Sosyal medyanın yakından takip ettiği ve her bölümü ile ses getiren dizi PKK ve Öcalan sahesi ile sonunu getirdi, tepkiler çığ gibi büyüyünce kanal iddialı başlayan yapımı bitirdi.