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MEDYA

Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yalnız Kurt 25 Mart 2022 Cuma akşamı ATV'de...

Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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