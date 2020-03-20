Yalın ve Sıla Instagram'da düet yaptı izlenme rekoru kırdılar
Yalın'ın Instagram'dan verdiği canlı yayın konserine Sıla da dahil olunca ortalık şenlendi. Sıla ve Yalın beraber düet yaptı, ikili izlenme rekoru kırdı.
Yalın, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs tedbiriyle eve kapanıp kalanlar için sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak mini bir konser verdi. Hayranları tarafından takdir toplayan Yalın'ın bu videosu izlenme rekoru kırmıştı ki son mini konserine Sıla da katılınca izleyenler daha da arttı.
Yalın, yakın arkadaşı olduğu Sıla ile yaptığı düet ile 'Dön Demeyi Unuttum' ve 'Yan Benimle' şarkılarını seslendirdi. İkili, izleyenlerini mest etti.
Anlık 182 bin kişinin izlediği, toplamda 462 bin kişinin katıldığı rekor yayının sonunda Sıla, şunları söyledi:
''Bana da moral oldu. Yaşadıklarımız, dışarısı, ailelerimiz için endişeler, ülkece yaşadıklarımız, global olarak yaşananlar moralimizi aşağıya çekti biraz.''
''Ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman ama seninle de konuşmuştuk.''