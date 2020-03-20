Yalın ve Sıla Instagram'da düet yaptı izlenme rekoru kırdılar

Yalın, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs tedbiriyle eve kapanıp kalanlar için sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak mini bir konser verdi. Hayranları tarafından takdir toplayan Yalın'ın bu videosu izlenme rekoru kırmıştı ki son mini konserine Sıla da katılınca izleyenler daha da arttı.