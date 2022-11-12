Yalı Çapkını'ndaki Abidin'e bak sen! RTÜK bile o haline ceza kesmiş ağda yaptırmış...
Yalı Çapkını dizisinin gerek oyuncuları gerekse sahneleri sık sık gündeme geliyor. Dizideki yalıdan oyuncuların geçmişine kadar merak edilen Yalı Çapkını'nda Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın eski hali sosyal medyayı salladı. Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı bir zamanlar yarışmaya katılıp ağda yaptırmış...
Hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son dönemde fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.
Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.
Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı. "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.
Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı.