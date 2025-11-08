Yalçın Dümer'den Esra Balamir evliliği itirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı olay

Usta oyuncu Yalçın Dümer, yıllar önce nikahlarını kıyan dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu evlilik 6 ay sonra biter" dediğini ve gerçekten de 6 ay sonra boşandıklarını anlattı.

Usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olarak yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı dikkat çekici bir anısını anlattı. Dümer, eski eşi Esra Balamir ile evlendikleri dönemde, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahlarını kıydığını söyledi.