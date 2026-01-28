Yalanlama gelmişti! Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aşkı alevlendi...
Afra Saraçoğlu ile uzun soluklu aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu yeniden aşk iddiaları ile gündem oldu. Sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu M Lisa ile aşk yaşıyor iddiası ile gündeme gelmiş ancak bu iddiaları yalanlamıştı.
'Kayıp Şehir’, 'Karagül', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Kızıl Goncalar', 'Kuruluş Orhan' gibi dizilerle 7’den 70’e pek çok kişinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun şarkıcı M Lisa ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaların yeniden alevlenmesinin nedeni ise aynı yerden paylaşımda bulunmaları. Peki, Mert Yazıcıoğlu ile M Lisa aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…
Şu sıralar 'Kuruluş Orhan' dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Meslektaşı Afra Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde sona eren ilişkisi sonrası gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptıran yakışıklı oyuncunun bu birlikteliği ise kısa sürmüştü.
O İDDİA MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ!
Öte yandan ünlü oyuncunun 'M Lisa' sahne adını kullanan Melisa Gülen ile 2024 yazında aşk yaşadığı fakat bir süre sonra ikilinin yollarını ayırdığı iddia edilmişti.
M LİSA 'AŞK' SÖYLENTİLERİNİ KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI
Söylentilerin ardından M Lisa'ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille "Öyle bir durum yok" yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.
MERT YAZICIOĞLU İLE M LİSA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Geçtiğimiz gün gelen bir paylaşım ilişki iddialarını yeniden alevlendirdi.