Yalanlama gelmişti! Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aşkı alevlendi...

'Kayıp Şehir’, 'Karagül', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Kızıl Goncalar', 'Kuruluş Orhan' gibi dizilerle 7’den 70’e pek çok kişinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun şarkıcı M Lisa ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaların yeniden alevlenmesinin nedeni ise aynı yerden paylaşımda bulunmaları. Peki, Mert Yazıcıoğlu ile M Lisa aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…