Yalancıya saygı olur mu?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun saygıyı hak edip etmediğini google’a bakıp görebilirsiniz.

- Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecek!

Bu haberin yalan olduğu anlaşılınca T24 sitesi haberi kaldırıp, okuyucularından özür diledi. Ama Kılıçdaroğlu ne özür diledi, ne de attığı twiti sildi. Yalanda ısrar etti. Kılıçdaroğlu’nun o yalanı hala sosyal medya hesabında asılı duruyor.

- Türkiye’de Pakistan Göçmen Merkezi kurulacak.

İngiltere Savunma Bakanı'nın yazdığı Afgan sığınmacılara dair makaleyi çarpıtarak "Türkiye'de merkez kurulacak" şeklinde veren BBC Türkçe özür ve düzeltme metni yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı peki?

Yalanda ısrar etti. BBC haberini sildi ama Kemal Bey’in twiti olduğu gibi yerinde duruyor. Ne bir özür… Ne de başka bir şey…

ByLock yalanı vardı bir de…

“Elimde 180 AK Parti milletvekilinin listesi var” demişti. Habertürk’te Dursun Çiçek’e sordum; “Bu isimler neden açıklanmıyor?” Dursun Bey, “Blöf yapıyor” dedi genel başkanı için. O liste yıllardır açıklanmadı.

Uzatabilirim.

Ama siz çok taze iki üç yalanla yetinin.

Bir de milyonlarca lira tazminata sebep olan iftira serisi var Kemal Bey’in… Tüm bunları alt alta sıraladıktan sonra, şu soruyu kendimize soralım:

- Bu kadar yalan konuşan birine saygı gösterilir mi?

- Halkın yüzde 52’si tarafından seçilen Tayyip Erdoğan’a sabahtan akşama kadar iftira atan birine saygı gösterilir mi?

Sizi bilmem, ben şahsen yalancı birine saygı göstermem. İsmail veya Şırınga… her kimse yalancıya saygı gösteriyorsa başka. Ama aksi görüştelerse, yani yalancıya saygıları yoksa, o zaman Münire Arıcı’ya niye kızıyorlar?