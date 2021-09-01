Yalancı birine saygı gösterilir mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce Çorum’a gitmişti hatırlarsanız. Çocuğuyla birlikte kaldırımda bekleyen Münire Arıcı’ya hal hatır sordu Kemal Bey. Normalde Münire Arıcı’nın Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Kılıçdaroğlu’nu karşısında gören Münire Arıcı, cin görmüş gibi tepki gösterdi.



Bu tepki karşısında Kemal Kılıçdaroğlu sessiz sedasız arkasını döndü ve yoluna devam etti. Kemal Bey ses etmedi ama Fondaş medya boş durmadı, hemen harekete geçti. Kadının ne terbiyesizliği kaldı, ne edebsizliği. Hakaretler, küfürler sosyal medya denilen çukurda havada uçuştu.

Münire Arıcı’yı hedef alanlar onu saygısızlıkla suçladı. “Gülnaz Şırınga” olarak tanıdığımız Özlem Gürses, OdaTV’yi referans alarak “terbiyesiz kadın” dediği Münire Arıcı’yı resmen hedef gösterdi. İsmail Saymaz ise, bu sefer Şırınga Özlem’in gazına gelerek, bir kadına, bir anneye söylenmeyecek ifadeler kullandı:

- Bu rezil kadın.

- Bu edepsiz kadın.

- Daha fazla söylerim ama söylemeyeyim.

Daha ne söyleyecesin İsmail?

Söyleyeceğini söyledin…

“Edepsiz”den daha ağır ne söyleyebilirsin?

Münire Arıcı’yı ayıplayabilirsiniz!

Ama onun edebine, iffetine… dil uzatamazsınız.

Hakaret etmedi…

Küfür etmedi…

Bir vatandaş olarak demokratik tepkisini gösterdi. Evet aşırıya kaçtı, evet örf ve ananelerimize uygun bir davranış sergilemedi. Ama bu sözleri hak etmedi. Ayrıca, Münire Arıcı size saygı duymak zorunda değil. Hayatında ilk kez karşılaştığı Kılıçdaroğlu’na neden böyle davrandığını da sorgulamamız gerekmez mi? Kemal Bey, yıllardır ektiğini biçiyor olabilir mi acaba?

Gelin aşağıdaki yazıda bunu konuşalım.