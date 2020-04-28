Yalan Ermeni Soykırımı paylaşımları nedeniyle Kim Kardashian sansürlendi
Kim Kardashian, Instagram hesabından 'Sözde Ermeni Soykırımı' hakkında yaptığı paylaşımlarla herkesin tepkisini çekti. Kardashian, Instagram tarafından sansür yedi.
Ermeni asıllı olan reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yalan Ermeni soykırımı paylaşımları yapınca Türkleri harekete geçirdi. Yaptığı yalan paylaşımlarla kendisini tepkilerin hedefi haline getiren Kardashian'ı Instagram sansürledi.
Kardashian'ın paylaşımlarına ünlü isilerden de tepki geldi. Demet Akalın, Kim Kardashian'a ilk tepki gösteren isimlerden biri oldu. Akalın, 'Biz barbar değiliz' paylaşımları yapmanın yanı sıra Kardashian'ı Instagram'a da şikayet etti.
Akalın'ın ardından ünlü rapçi Reynmen de Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.
Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı. Kim Kardashian'ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin" dedi.