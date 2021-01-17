Yalan Dünya'nın sevilen oyuncusu Payitaht Abdülhamid'e katıldı! Oynayacağı karakter olay
Kanal D'nin bir zamanlar sevilen dizisi Yalan Dünya'dan Payitaht Abdülhamid'e çok konuşulacak bir isim katıldı.
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Gürkan Uygun, Hakan Boyav'ın yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
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TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'e bir bomba oyuncu daha katıldı.
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Afili Aşk, Yalan Dünya, Dengi Dengine, Bir İstanbul Masalı gibi bir çok başarılı yapıma imza atan usta oyuncu 135. bölüm itibarıyla diziye dahil oldu.
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Diziye katılan 66 yaşındaki Altan Erkekli'nin canlandıracağı karakter çok konuşuldu.
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