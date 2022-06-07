Yalan dolan demişti! Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük İranlı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı
İranlı Reza bitti, Iraklı Rassan başladı... 11 yıllık eşi Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in, kendisinden 20 yaş küçük zengin iş insanı İranlı sevgilisiyle samimi fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf, iki tarafında yanıtsız bıraktığı bir süredir aşk yaşadıkları iddialarına cevap oldu.
İranlı Reza Zarrab’dan geçtiğimiz yıl boşanan 48 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş’in Iraklı 28 yaşındaki iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Ortaya çıkan son fotoğraf, bütün bu iddialara cevap niteliğinde oldu. İşte Gündeş ve Khoshnaw'ın samimi fotoğrafı...
Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı.
Reza Zarrab ile olan evliliğini noktalayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir süredir yalnızdı. Ebru Gündeş ile ilgili gündeme gelen yeni aşk iddiası magazin basınında ilk sıraya geldi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw arasındaki söz konusu aşk iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Khoshnaw'un Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği de iddialar arasında yerini aldı.