Yalan dolan demişti! Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük İranlı sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Reza Zarrab ile olan evliliğini noktalayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir süredir yalnızdı. Ebru Gündeş ile ilgili gündeme gelen yeni aşk iddiası magazin basınında ilk sıraya geldi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw arasındaki söz konusu aşk iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.