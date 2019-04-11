Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, Suriyelilere ders verdi!

Dersin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, "Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum." dedi.