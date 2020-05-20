Yakılmış ve ikiye bölünmüş cesedi bavuldan çıktı! Ormana götürüyorlardı

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılırken, Netts'in cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Phoenix Netts'in en yakın akrabası olan teyzesi ise, İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu. İşte şoke eden cinayetin detayları ve soruşturmanın perde arkası.