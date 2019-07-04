Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu
Demirören Haber Ajansı
KARADENİZ'de gün batımının en güzel seyredilen yerlerden biri olan Samsun'un Yakakent ilçesi, hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. Deniz kenarındaki oturanlar özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor.
Samsun- Sinop il sınırında bulunan 8 bin 864 nüfuslu Yakakent ilçesi, güneşin denize yakın bir kıyıdan batması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerin başında geliyor.
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Türkiye'nin kuzeyinde bulunan ilçeninin güneyinde denize doğru batan güneşi seyretmek isteyenler ise sahilde bir araya geliyor.
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Deniz kenarındaki banklara oturanlar özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor.
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İlçe bu özelliği ile hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
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