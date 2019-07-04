Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

KARADENİZ'de gün batımının en güzel seyredilen yerlerden biri olan Samsun'un Yakakent ilçesi, hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. Deniz kenarındaki oturanlar özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor.

Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Sayfa 1

Samsun- Sinop il sınırında bulunan 8 bin 864 nüfuslu Yakakent ilçesi, güneşin denize yakın bir kıyıdan batması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerin başında geliyor. 

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Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Sayfa 2

Türkiye'nin kuzeyinde bulunan ilçeninin güneyinde denize doğru batan güneşi seyretmek isteyenler ise sahilde bir araya geliyor.

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Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Sayfa 3

Deniz kenarındaki banklara oturanlar özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor.

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Yakakent'te kartpostallık görüntüler! Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu - Sayfa 4

İlçe bu özelliği ile hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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