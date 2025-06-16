Yahudi damat İran hanedanına katıldı
Sürgündeki İran Kraliyet Ailesi'nden Prenses İman Pehlevi, Amerikalı Yahudi teknoloji yatırımcısı Bradley Sherman ile Paris’te düzenlenen geleneksel ve modern unsurların birleştiği görkemli bir törenle evlendi.
Böylece Pehlevi Hanedanı, tarihinde ilk kez Yahudi kökenli bir aile üyesine kapılarını açtı.
Peki kim bu Bradley Sherman...
Amerika'nın Illinois eyaletinde, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bradley Sherman, Arizona Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra teknoloji ve e-ticaret alanında kariyer yaptı. Halihazırda ticari drone taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Matternet adlı şirkette "ortaklıklardan sorumlu başkan" olarak görev yapan Sherman, aynı zamanda teknoloji şirketi Aviato’da danışmanlık yapıyor.
LinkedIn profili dışında kamuoyuna pek yansımayan Sherman, gösterişten uzak, düşük profilli bir yaşam sürüyor. Ancak Paris'te gerçekleşen düğün töreninde, Pehlevİ ailesinin yakın çevresine kadar sızan fotoğraflar ve kutlama detayları, hem kraliyet hem de Yahudi geleneklerinin sembolik bir şekilde bir araya geldiğini gösteriyor.
AİLESİ
Fransız haber ajansı Point de Vue’ye göre Bradley Sherman’ın ebeveynleri Illinois’de yaşayan Dr. Sanford S. Sherman ve Maria Sherman: Baba Sherman tanınmış bir nörolog, Ailenin diğer oğlu olan Scott Sherman ise Bradley’nin kardeşi...
Sherman ailesi hakkında kamuya açık bilgiler kısıtlı olsa da, akademik ve profesyonel geçmişleri itibarıyla Amerika’nın orta-üst sınıf, eğitimli Yahudi ailelerinden biri oldukları söylenebilir.