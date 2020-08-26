Yahşi Cazibe Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
BODRUM'da Yahşi Cazibe karakteri ile hatırlanan Hande Katipoğlu üstsüz yakalandı. Hande Katipoğlu Tutunamayanlar dizisinde rol alıyor.
Magazin dünyası TRT1 dizisinde rol alan Hande Katipoğlu'nu konuşuyor. Bir dönem herkes tarafından severek izlenen Yahşi Cazibe dizisiyle yıldızı parlayan Hande Katipoğlu, geçtiğimiz sezon Tutunamayanlar dizisinde rol aldı, güzel oyuncu şimdilerde ise tatilin keyfini çıkarıyor.
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Bodrum Türkbükü'nde denizin ve güneşin keyfini çıkarırken basın mensuplarının kameralarına takılan Hande Katipoğlu, vücudunda bikini izi olmaması için üstsüz güneşlenmeyi tercih etti.
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Üstsüz güneşlenen Hande Katipoğlu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. 38 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine topladı.
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Güzel oyuncu geçtiğimiz ay da Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol veYeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenmişti.
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