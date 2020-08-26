Yahşi Cazibe Hande Katipoğlu üstsüz güneşlenirken yakalandı!

Magazin dünyası TRT1 dizisinde rol alan Hande Katipoğlu'nu konuşuyor. Bir dönem herkes tarafından severek izlenen Yahşi Cazibe dizisiyle yıldızı parlayan Hande Katipoğlu, geçtiğimiz sezon Tutunamayanlar dizisinde rol aldı, güzel oyuncu şimdilerde ise tatilin keyfini çıkarıyor.