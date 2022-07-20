Yağmur Ün'ün bebek haberi sette kriz çıkardı! Cemal Hünal oynamam deyince, filmden çıkarıldı
Yağmur Ün'ün iki aylık hamilelik haberi ekimde seyirciyle buluşacak olan Zevcat filminin setinde kriz çıkarttı. Cemal Hünal'ın "Hamile kadınla oynamam" sözleri üzerine Yağmur Ün kadrodan çıkartıldı.
Oyuncu kadrosu okuma provaları tamamlanmış olan, ekim ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Zevcat filminin setinde kriz çıktı.
Başrollerini Yağmur Ün, Cemal Hünal, Hande Subaşı ev Ebrar Alya Demirbilek'in paylaştığı ekim ayında vizyona girecek olan Zevcat filminin setinde başrol oyuncu değişikliği yaşandı.
Başrol oyuncularından Yağmur Ün'ün doktor nişanlısından iki aylık hamile olduğu öğrenilince Cemal Hünal hamile bir kadınla oynamayı reddetti.
Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Yağmur Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur" diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti.