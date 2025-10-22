Yağmur Ünal'ın doğum gününde Türkan Şoray'dan mesaj! "Dönüm noktam"

"HAYATIMIN EN DÖNÜM NOKTASI YAĞMUR'UN DOĞUMU"

Türkan Şoray daha önce verdiği bir röportajda hayatının dönüm noktalarından bahsetmişti:

"Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim."