Yağmur Tanrısevsin İsviçre’den paylaştı! O karelerine yorum yağdı...
Yoğun set temposuna kısa bir mola veren Yağmur Tanrısevsin, rotasını İsviçre’ye çevirdi. Ünlü oyuncu, kış turizminin gözde adreslerinden St. Moritz’te hem dinlendi hem de cesaretiyle konuşuldu.
Alp Dağları’nın bembeyaz manzarası eşliğinde açık hava havuzuna giren Tanrısevsin, dondurucu soğuğa aldırış etmedi. Etraf karla kaplıyken havuza giren oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Doğal tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin’e, “Karlar kraliçesi”, “Cesaretine hayran kaldık” gibi yorumlar yapıldı.
Kış sporlarına olan ilgisiyle bilinen oyuncu, tatil boyunca kayak ve doğa yürüyüşlerinden de kesitler paylaştı.
Set arasında yapılan bu İsviçre kaçamağı, Tanrısevsin’e hem moral hem de bol bol beğeni getirdi.