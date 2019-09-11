Yağmur Taktaş Emre Mor'la yaşadıklarını anlattı mesajlarını ifşa etmişti
Futbolcu Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden Yağmur Taktaş, Mor ile yaşadıklarını anlattı.
Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Yağmur Taktaş'a sosyal medyadan ard arda bir sürü mesaj atınca Taktaş, o mesajları ifşa etmişti. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Yağmur Taktaş, futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı.
Canlı yayına katılan Taktaş, herkesin reklama ihtiyacının olduğunu söyleyerek Mor ile arasında geçenleri şöyle anlattı: ''Emre Mor iyi bir futbolcu 2 milyon takipçisi var. Bana ilk mesajı o attı, daha önce de konuştuğumuzu söyledi ama ben onları hatırlamıyorum. Emre ile bir araya geldim.
''Bana ilk önce evinde görüşme teklif etti. Ben de 'Hayır Bebek'teyim Bebek'e gelebilirsin orada tanışabiliriz' dedim. O gün buluşmadık ama daha sonra bir araya geldik.''
''Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum, benim tarzım değil. Ben 23 yaşındayım bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla görüşmeyi seviyorum.''