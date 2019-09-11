Yağmur Taktaş Emre Mor'la yaşadıklarını anlattı mesajlarını ifşa etmişti

Canlı yayına katılan Taktaş, herkesin reklama ihtiyacının olduğunu söyleyerek Mor ile arasında geçenleri şöyle anlattı: ''Emre Mor iyi bir futbolcu 2 milyon takipçisi var. Bana ilk mesajı o attı, daha önce de konuştuğumuzu söyledi ama ben onları hatırlamıyorum. Emre ile bir araya geldim.