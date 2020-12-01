Yağmur Sarnıç'ın skandal büyü iddiası Emre Aşık'la davasından sonra kriz geçirdi
Dün Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık boşanma davası için hakim karşısına çıktı. Sarnıç, davanın ardından skandal bir büyü iddiasında bulundu.
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki sula hala durulmadı. Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmanın yanı sıra olay yaratan iddialar ile sürekli karşı karşıya gelen ikiliden Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.
Çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.
Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.
Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.