Yağmur Sarnıç'ın skandal büyü iddiası Emre Aşık'la davasından sonra kriz geçirdi

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki sula hala durulmadı. Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmanın yanı sıra olay yaratan iddialar ile sürekli karşı karşıya gelen ikiliden Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.