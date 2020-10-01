Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık iddiası olay oldu! 'Aysun Kayacı da biliyor' deyip açıkladı

Açıklamasının devamında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." ifadelerini kullandı.

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