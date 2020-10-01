Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık iddiası olay oldu! 'Aysun Kayacı da biliyor' deyip açıkladı
Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık arasındaki kavga gitgide büyürken Sarnıç'ın ortaya attığı Aysun Kayacı iddiası magazin gündeminde olay oldu.
Magazin basını uzun süredir Emre Aşık ve boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç arasında yaşananları konuşuyor. Yağmur Sarnıç'ın olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı öne sürülmüştü.
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Konuyla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Sarnıç, Emre'nin eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.
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Açıklamasının devamında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." ifadelerini kullandı.
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Emre Aşık ve Aysun Kayacı 7 yıllık ilişkilerini aniden bitirerek bir döneme damga vurmuştu.
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