Yağmur Sarnıç'ın derin dekoltesi olay! Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'le adı anılıyor

Yaşar İpek'le aşk iddiası nasıl çıktı?

Seren Serengil'in bebeğimi düşürmeme neden oldu dediği Yaşar İpek hakkında geçtiğimiz günlerde bir bomba iddia daha ortaya çıkmış, İpek'in Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Sarnıç ve İpek'in beraber tekne tatili yaptığı söylenmişti.