Yağmur Sarnıç'ın derin dekoltesi olay! Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'le adı anılıyor
Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'le adı anılan Yağmur Sarnıç'ın derin dekolteli pozu olay oldu.
Seren Seregil'le olaylı bir boşanma yaşayan Yaşar İpek'le adının aşk dedikodularına karıştığı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiremeye başladı. Sarnıç'ın derin dekolteli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
Yaşar İpek'le tekne tatiline çıktığı söylenen Yağmur Sarnıç, bu aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmazken sosyal medyadan derin göğüs dekolteli pozunu paylaşarak ''Merhaba orada mısın?'' notunu düştü.
Eski eşi Emre Aşık'la olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Yaşar İpek'le aşk iddiası nasıl çıktı?
Seren Serengil'in bebeğimi düşürmeme neden oldu dediği Yaşar İpek hakkında geçtiğimiz günlerde bir bomba iddia daha ortaya çıkmış, İpek'in Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Sarnıç ve İpek'in beraber tekne tatili yaptığı söylenmişti.