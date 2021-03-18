Yağmur Sarnıç Seren Serengil'in mahrem yerini paylaştı ağza alınmayacak sözler...
Emre Aşık'ı öldürtmekle suçlanan Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'e demediğini bırakmadı. Ağza alınmayacak sözler sarf eden Sarnıç, Serengil'in mahremini de paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Yağmur Sarnıç, yine rahat durmadı. Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil'i yeniden hedefine oturtan Sarnıç, ağızları açık bırakan sözler sarf etti. Bununla da kalmayan Sarnıç, Seren Serengil'in bikini bölgesini fotoğraflayıp paylaştı.
Seren Serengil'in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı Seren Serengil'in bir fotoğrafından bilgini bölgesini kısmını paylaşarak "Bacak aran çok kötü" notunu düştü. Sarnıç'ın yazdıkları bununla da sınırlı kalmadı. Sarnıç, fotoğrafın üzerine iğrendiren sözler yazdı.
Sarnıç, ''Fazla kullanılmış, sarkmış. Tabi 50 yılda birçok kez yiyince normal anlıyorum. Bacak aran çok kötü. Bin tane olsa birini buna değdirmem. Dikkat et tren kaçmasın içine'' yazarak terbiyesizliğini zirveye taşıdı.
Sarnıç'ın Serengil'i hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" sözleri de herkesi şoke etti. Seren Serengil’in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti.