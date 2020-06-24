Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!
Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasında olduğu eski futbolcu Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Boşanma aşamasında yaşadıkları olaylarla gündeme gelen Emre Aşık- Yağmur Sarnıç çiftiyle ilgili iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve arkadaşı Erdi Sungur, İ.Y.'ye cinayetleri işlemesi için 10 milyon lira teklif etti.
Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı.
"Öldürüp, Düzce'de gömeceklerdi"
Serbest bırakılan Sarnıç'ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesindeki Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürüp, Düzce'de gömeceklerine dair öne sürülen iddia şaşkınlık yarattı.
Araçta silahlar çıkmıştı
Yağmur Sarnıç, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı.