Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

Boşanma aşamasında yaşadıkları olaylarla gündeme gelen Emre Aşık- Yağmur Sarnıç çiftiyle ilgili iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve arkadaşı Erdi Sungur, İ.Y.'ye cinayetleri işlemesi için 10 milyon lira teklif etti.