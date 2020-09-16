Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ı Erdi Sungur'a vurdurtmak istemiş! Yaşar İpek'le yatağa...
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık konusu yeniden magazin gündemine damga vurdu. Erdi Sungur, Seren Serengil ve Arto'nun programında Sarnıç'ın kendisini Aşık'ı vurdurtmak istediği için tuttuğunu söyledi.
Beyaz TV'de yayımlanan Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına Emre Aşık ile olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur katıldı.
Erdi Sungur’un açıklamalarında Yaşar İpek’in adının geçmesi Seren Serengil’i şoke etti. Yağmur Aşık ve Yaşar İpek’in aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil’i şaşırttı.
Emre Aşık’ın evinde beraber yaşadıklarını belirten Erdi Sungur, evi Yaşar İpek’in de ziyaret ettiğini söyledi. Sungur, şunları anlattı:
''Ben normalde tanımam. ‘Yaşar İpek geliyor’ dedi bana. Ben de ‘o kim’ dedim. İnternetten baktım seninle evli olduğunu öğrendim. Bu geldi, oturdular. Ben sonradan beraber yata gittiklerini ve bir şeyler yaşadıklarını öğrendim. Aralarında normal sevgiden çok daha farklı bir ilişki var.''