Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ı Erdi Sungur'a vurdurtmak istemiş! Yaşar İpek'le yatağa...

''Ben normalde tanımam. ‘Yaşar İpek geliyor’ dedi bana. Ben de ‘o kim’ dedim. İnternetten baktım seninle evli olduğunu öğrendim. Bu geldi, oturdular. Ben sonradan beraber yata gittiklerini ve bir şeyler yaşadıklarını öğrendim. Aralarında normal sevgiden çok daha farklı bir ilişki var.''