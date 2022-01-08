Yağmur kar fırtına geliyor son 15 yılın en sıcak günü yaşanacak! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı: İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.