Yağmur kar fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Eskişehir
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batısı yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.