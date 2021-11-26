Yağmur kar fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Eskişehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması bekleniyor.