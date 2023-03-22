Yağmur döndü birçok şehri sağanak vuracak! İstanbul'a flaş uyarı Meteoroloji Ankara İzmir'i de dahil etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. 22 Mart hava durumu raporuna göre çok sayıda ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul da o illerden birisi oldu. Uzmanlardan ve Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarılar geldi. İşte bölge bölge ve şehirlerde güncel hava durumu...