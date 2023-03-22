Yağmur döndü birçok şehri sağanak vuracak! İstanbul'a flaş uyarı Meteoroloji Ankara İzmir'i de dahil etti
Güneşli hava kısa sürdü hemen arkasından yağmur geldi. Meteoroloji 22 Mart hava durumu raporuna göre, bugün yurdun birçok bölümünde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'a üst üste uyarılar geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. 22 Mart hava durumu raporuna göre çok sayıda ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul da o illerden birisi oldu. Uzmanlardan ve Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarılar geldi. İşte bölge bölge ve şehirlerde güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri...
Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesine dikkat: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.