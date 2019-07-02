Yağmur Aşık sinir krizi geçirdi Emre Aşık çocuklarını işte böyle aldı

Magazin gündemi bu aralar Yağmur Aşık ve Emre Aşık çiftinin yaşadıklarını konuşuyor. Emre Aşık, annesinin çocuklarına şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini söylerken, Yağmur Aşık da tam tersini söylüyor. Bununla ilgili ise Emre Aşık, Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme, konu hakkındaki kararını verdi.