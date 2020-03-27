Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalandı! Emre Aşık'ın eşi hakkında başsavcılıktan açıklama
Düzce'de yapılan yol kontrolü esnasında bir cezaevi firarisiyle yakalanan eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, gündeme bomba gibi düşmüştü. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı yakalanması hakkında bir açıklama yaptı.
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi biriyle yakalanması gündemde şok etkisi yarattı. Yağmur Aşık ve cezaevi firarisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemede firari Erdi S. tutuklanırken, Yağmur Aşık ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “25 Mart 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gölormanı Köyü’nde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri sırasında şüphe üzerine kontrol edilmek istenen içerisinde bir kadın ve bir erkek şahsın bulunduğu 34 S 4443 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.
Kaçtığı sırada şüpheler aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaraladı. Bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi S. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi S. ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.