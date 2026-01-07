BIST 12.108
DOLAR 43,06
EURO 50,35
ALTIN 6.186,87

''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay

|
''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay

Hababam Sınıfı'ndan Kolpaçino'ya uzanan birçok sevilen projeye imza atan Şafak Sezer, bu kez yeni filmi Ketenpere Dalavere ile gündeme geldi. Filmin galasında objektiflere yansıyan oyuncunun verdiği kilola ve yüzündeki belirgin değişim, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay - Resim: 1

Yeni filmi Ketenpere Dalavere'nin galasına katılan Şafak Sezer, verdiği kilolar ve değişen görüntüsüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. ''Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi'' iddialarından sonra görüntülenen Sezer'in son hali dikkat çekti.

17
''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay - Resim: 2

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

27
''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay - Resim: 3

Şimdide yeni filmi "Ketenpere Dalavere" ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şafak Sezer filminin galasında yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

37
''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay - Resim: 4

Şafak Sezer'in galadaki görüntüleri botoks iddialarını beraberinde getirdi. Henüz yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada; 'botoks seni bitirdi ağa', 'abi botoks sana yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.

47