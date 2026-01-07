''Yağlarını aldırdı, 8 kilo verdi'' iddiaları sonrası Şafak Sezer'in son hali olay
Hababam Sınıfı'ndan Kolpaçino'ya uzanan birçok sevilen projeye imza atan Şafak Sezer, bu kez yeni filmi Ketenpere Dalavere ile gündeme geldi. Filmin galasında objektiflere yansıyan oyuncunun verdiği kilola ve yüzündeki belirgin değişim, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yeni filmi Ketenpere Dalavere'nin galasına katılan Şafak Sezer, verdiği kilolar ve değişen görüntüsüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. ''Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi'' iddialarından sonra görüntülenen Sezer'in son hali dikkat çekti.
Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.
Şimdide yeni filmi "Ketenpere Dalavere" ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şafak Sezer filminin galasında yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.
Şafak Sezer'in galadaki görüntüleri botoks iddialarını beraberinde getirdi. Henüz yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada; 'botoks seni bitirdi ağa', 'abi botoks sana yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.