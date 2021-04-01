Yağışlı hava yurdu terk etmiyor! Meteoroloji uyardı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Mardin’in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.