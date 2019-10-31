Yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak! Kuvvetli vuracak sele dikkat
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) ile geceden başlayarak Cuma sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Hava sıcaklığı
Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Fırtına uyarısı
Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, Perşembe öğle saatlerinden sonra doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.