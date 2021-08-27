Yağış gitti bunaltan sıcaklar geldi! Meteoroloji uyardı fena bastıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre sıcaklıklar 8 derece birden artıyor. Bunaltan sıcaklar özellikle Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Yetkililer ülke genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.
Bir süredir ülke genelinde etkili olan serin hava yerini sıcaklara bıraktı. Meteoroloji Marmara Bölgesi başta olmak üzere sıcakların 8 derece birden artacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.