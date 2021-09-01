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Yabancı uyruklu iş adamı polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!

Yabancı uyruklu iş adamı polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!

Polis koruması alabilmek için İstanbul'da kağıt ticareti yapan bir iş adamının kendi aracını kurşunlattığı ortaya çıktı.

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İstanbul'a kağıt ticareti yaptığı belirtilen iş adamı Maks Gerşon, tehditler aldığı iddiasıyla ve otomobilinin kurşunlandığını belirterek polisten koruma talebinde bulundu.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili inceleme başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracın kurşunlandığı yerdeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kamera görüntülerinde park halindeki otomobili kurşunlayanların eşkali belirlenerek şüpheliler yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iş adamı Maks Gerşon ile bağlantılı olduğu tespit edilince Gerşon da gözaltına alındı.

Şüphelilerden birisi savcılık tarafından serbest bırakılırken Maks Gerşon ve diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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